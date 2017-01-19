«الخارجية» تعلن عن تواصل الجهود المصرية لاسترداد الآثار المهربة للخارج

قامت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بتسليم وزارة الآثار قطعة أثرية مصرية مستردة من سويسرا عبارة عن قطعة حجرية من الجرانيت الوردانى عليها نقش غائر ويظهر بها أثر قطع من مكانها الأصلى، حيث تم إثبات سرقتها من معبد بهبيت الحجارة وخروجها من مصر بطريقة غير شرعية.

> وأوضحتالسفيرة إيمان الفار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بأن ذلك جاء فى إطار من التواصل للجهود المبذولة من جانب وزارتي الخارجية والآثار، وبالتنسيق الكامل مع كافة بعثاتنا فى الخارج لاستعادة الآثار المصرية المُهربة.

وأضافت مساعد وزير الخارجية، أن القطعة الأثرية مسجلة بسجلات الآثار الثابتة بمنطقة الغربية، مشيرةً إلى أن عملية استرداد هذه القطعة جاءت تنفيذًا للاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمجلس الفيدرالى السويسرى عام 2010، بشأن منع استيراد ونقل القطع الأثرية بطريقة غير شرعية وإعادتها إلى موطنها الأصلى، وتنفيذاً للقوانين المحلية المصرية وإتفاقية اليونسكو لعام 1970.

وأعربت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، عن تقدير وزارة الخارجية للدور الملحوظ والتعاون الكامل الذي تقوم به كافة السلطات السويسرية مع سفارتنا فى برن للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لمصر، فى إطار من التنفيذ للاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن، وحرصها بوجه عام على التراث الإنساني والتاريخي.