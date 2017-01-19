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ضبط 10 من عناصر تنظيم الإخوان بقنا

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ضبط 10 من عناصر تنظيم الإخوان بقنا ضبط 10 من عناصر تنظيم الإخوان بقنا

قوات الأمن – أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا بالتنسيق مع جهاز مباحث الأمن الوطني من ضبط 10 من عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم بالتحريض على العنف وأعمال الشغب ضد مؤسسات الدولة والانضمام لجماعة محظورة.

كان مدير الأمن اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا يفيد بضبط عضو مجلس الشورى السابق “حسن ص.” والهارب من حكم بالسجن 15 عام، في قضية إتلاف ممتلكات عامة وضبط نجله “معاذ” ونجل شقيقه ” صبري ع. و.” و” شريف أ.” و “رمضان ع.” موظف بمطار الغردقة جميعهم مقيمين بمركز الوقف و” أنور م. س.” مدرس و “مصطفى م. أ.” مدرس و” رابح ح. ع.” موظف بمطار الغردقة و” كمال ف.” موظف بالبريد و “الحسن ج.” جميعهم مقيمين بمركز قوص لاتهامهم بالتحريض على العنف وأعمال الشغب ضد مؤسسات الدولة والانضمام لجماعة محظورة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

أ ش أ

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