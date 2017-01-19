نشرة ONAا أنوشكا ضيفة CBC..بث مباشر بين dmc وراديو 9090..السقا يستعد لـ«الحصان الأسود»

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها ممن تعرض على الشاشة المصرية.

يستضيف برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة سي بي سي، الفنانة أنوشكا، بعد سنوات طويلة من التوقف عن الغناء، وذلك غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً..للمزيد

بدأ فريق عمل مسلسل “الحصان الأسود”، البروفات التحضيرية الأخيرة من قراءة السيناريو استعدادًا للتصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، مع حضور جميع الأبطال خلال هذه الجلسات الخاصة ببروفات “الطاولة”..للمزيد

فى سابقة هى الأولى من نوعها ، قام رامى رضوان مقدم برنامج 8 الصبح على شاشة dmc بفتح بث مباشر مع محمد نشأت وشيماء حافظ مقدمى برنامج روق يومك على الراديو 9090..للمزيد

تستضيف الإعلامية دينا رامز مقدمة برنامج” يا الستات” على شاشة صدى البلد، مع المطرب والملحن الشاب شريف إسماعيل..للمزيد