أخبار الأهلى اليوم 19/1/2017.. جدو الصغير يوقع لإنبي السبت

كتب رمضان حسن

شهد النادي الأهلي اليوم الخميس 19/1/2017 أحداثًا عديدة أهمها إعلان النادي الأهلي عن توقيع صانع ألعاب الفريق محمد حمدي زكي لنادي إنبي يوم السبت المقبل على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

قال عصام سراج، المدير التجاري ومدير التعاقدات بالأهلي إن النادي وافق على إعارة محمد حمدي زكي، لاعب الفريق إلى نادي إنبي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي إنه سيتم توقيع العقود مع مسئولي النادي البترولي بعد غد السبت بعد إتمام الاتفاق على كافة التفاصيل، وبعد موافقة حسام البدري المدير الفني للفريق على اتمام إجراءات إعارة اللاعب.

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري نقل تدريبات الفريق الأحمر بدءاً من يوم السبت القادم لملعب الدفاع الجوي بسبب وجود اصلاحات في ملعب التتش.

ويستعد الاهلي لمباراة السوبر المحلي امام الزمالك والمقرر له في العاشر من شهر فبراير القادم بالإمارات.

أغلق النادي الأهلي بشكل نهائي ملف رحيل ميدو جابر صانع ألعاب الفريق عن القلعة الحمراء خلال يناير الجاري بعد أن تلقى اللاعب عروضا من السعودية، أبرزها من ناديي الوحدة والرائد.

وتلقى ميدو جابر عدة عروض من أندية محلية أبرزها المقاصة وإنبي وسموحة، وكذلك الوحدة والرائد السعوديين، بعدما تم إستبعاده من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الماضية كما تم إستبعاده من القائمة الأفريقية .

يعقد حسام البدري المدير الفني للأهلي جلسة تنسيقية مع المدير الفني لمنتخب الشباب معتمد جمال المدير الفني مطلع الأسبوع المقبل للترتيب للمرحلة المقبلة والتشاور بخصوص انضمام لاعبي الأهلي الدوليين لمعسكر المنتخب الذي يستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب التى ستقام فى زامبيا خلال الفترة من 26 فبراير حتى 13 مارس المقبل والاتفاق علي بعض الامور بما لا يضر مصلحة الطرفين .

تراجع الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى عن قراره السابق بعدم خوض وديات خلال معسكر الإمارات، وقرر خوض مباراة ودية مع إحدى فرق سلوفاكيا يوم 2 فبراير المقبل.

ويسافر الأهلى إلى الإمارات يوم 28 يناير الجارى لإقامة معسكر بها استعداداً للسوبر المحلى المُقرر له 10 فبراير المقبل أمام الزمالك الذى سيُقام هناك.