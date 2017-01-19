بالصور.. ‏«ArabCasting» يحتفل بعيد ميلاد طارق العلى بتورتة و«ورق العنب»

كتبت – إنجي لطفي

فاجأت الفنانة غادة عبد الرازق، عضو لجنة التحكيم ببرنامج “ArabCasting”، الفنان طارق العلى، بتورتة عيد ميلاده، خلال الحلقة الخامسة من الموسم الثانى من برنامج المواهب الشهير” ArabCasting”، على فضائية “ON E”.

وشارك فى الإحتفال أعضاء لجنة التحكيم، الفنانين قصى الخولى، باسل خياط.

وقالت غادة عبد الرازق: “النهاردة عيد ميلاد طارق وكل سنة وانت طيب، وكلنا جبنالك بات مان يجيبلك بالونات”.

وقدم نجوم ArabCasting، تورتة عيد ميلاد تقليدية، بالإضافة إلى أخرى مصنوعة من “ورق العنب”.

وعلّق الفنان طارق العلى: “أحلى حاجة الصراحة، شكرًا أسرتى الجميلة، والجمهور الحاضر واللى بيشاهدونا”.