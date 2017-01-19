الحريرى: لبنان بحاجة لاستثمارات أجنبية تصل إلى 10 مليار دولار

رويترز

قال رئيس الوزراء اللبنانى، سعد الحريرى، اليوم الخميس، إن بلاده بحاجة لاستثمارات أجنبية بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين وتحديث البنية التحتية.

وكان قد تدفق إلى لبنان، ما لا يقل عن مليون شخص من سوريا هربًا من الحرب الدائرة هناك منذ أن بدأ الصراع فى عام 2011 بما يعادل نحو 25% من سكان لبنان وهو ما يشكل ضغطًا على الخدمات العامة فى البلاد.

وقال الحريرى، خلال مؤتمر صحفى فى بيروت، إن لبنان سيحتاج ما لا يقل عن 8 إلى 10 مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة فى السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن الإسهامات الدولية على الرغم من أنها محل تقدير لا تتناسب مع الاحتياجات الكبيرة للاجئين السوريين ومضيفيهم.

وطالب الحريرى بتمويل خطة مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى تحسين قدرة لبنان على استيعاب وتحمل تدفق اللاجئين وتعزيز الاقتصاد.

يذكر أن معظم البنية التحتية فى لبنان تنتظر الإصلاح منذ الحرب الأهلية التى استمرت على مدار 15 عاما حتى 1990 ويتوقع البنك الدولى أن تصل ديونه هذا العام إلى 155% من الناتج المحلى الإجمالى وهى ثالث أعلى نسبة فى العالم.