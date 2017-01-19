"الكسب"يحبس المتهم بتقديم رشوة لمدير مشتريات مجلس الدولة السابق 15 يوما

كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع حبس (مدحت. ع) صاحب شركة أثاث 15 يوما على ذمة التحقيقات التى أجريت معه مساء الخميس بمقر الجهاز فى منطقة لاظوغلى بوسط القاهرة، وذلك فى القضية المعروفة بـ "الرشوى الكبرى" حيث يواجه اتهاما بتقديم رشوة لـ"جمال الدين اللبان" مدير عام مشتريات وتوريدات مجلس الدولة السابق للإخلال بواجبات وظيفته واسناد فرش وتأثيث مقر المجلس الجديد بسوهاج لشركته مقابل رشوة قدرت بنحو 150 ألف جنيه على أن تبدأ مدة الحبس من تاريخ انتهاء حبسه فى القضية الأخرى.

كما قررت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع تأجيل التحقيق مع (رباب. ع) زوجة المتهم (مدحت. ع) إلى جلسة أخرى.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين متلبسين أثناء تلقى المتهم الأول جمال الدين اللبان رشوة من مالك الشركة لإنهاء بعض المناقصات لصالح شركته، وتم تسجيل اللقاء الذي جمع بينهم، وبتفتيش منزل المتهم الأول عثر على مبلغ مالى يقدلار بنحو 150 مليون جنيه عبارة عن 24 مليون جنيه مصري، 4 ملايين دولار، 2 مليون يورو، مليون ريال سعودي، وبعض المشغولات الذهبية.