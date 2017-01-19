بالصور.. ترامب يصل إلى واشنطن ليلة تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة

كتب محمد رضا - وكالات الأنباء

وصل الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى العاصمة واشنطن، على متن طائرة حكومية رسمية، هبطت فى قاعدة أندروز الجوية، ليلة يوم تنصيب "ترامب" الرئيس رقم 45 للولايات المتحدة.

ووصل "ترامب"، برفقة زوجته "ميلانيا"، ومن المقرر أن يضع إكليلًا من الزهور على مقبرة أرلينجون الوطنية، قبل أن يعبر نهر بوتوماك، ليدلى بتصريحات عند نصب لينكولن، الذى سيكون مسرحًا رئيسيًا للاحتفالات التى تسبق تنصيبه.

ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب، غدًا الجمعة، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح الرئيس رقم 45 لأمريكا، وذلك بمبنى الكابيتول، فى العاصمة واشنطن، وسط حضور لرؤساء أمريكا السابقين، وأعضاء الحكومة، وأعضاء السلك الدبلوماسى، وحكام الولايات، وعدد كبير من المشاهير فى المجتمع الأمريكى.