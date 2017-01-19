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"محميات البحر الأحمر" تضبط شعابا مرجانية نادرة قبل تهريبها للإسكندرية

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"محميات البحر الأحمر" تضبط شعابا مرجانية نادرة قبل تهريبها للإسكندرية "محميات البحر الأحمر" تضبط شعابا مرجانية نادرة قبل تهريبها للإسكندرية

>البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت محميات البحر الأحمر من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته  كمية من الشعاب المرجانية النادرة قبل تهريبها إلى الإسكندرية والذى تبين انها شعاب مرجانية من نوع اليسر النادر وأن المتهم قام بإحضارها من جنوب البحر الأحمر بمنطقة حماطة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد غلاب  مدير محميات البحر الاحمر إن الزمن المقدر لعمر كمية الشعاب التي تم ضبطها مع المتهم قدرت بـ100 عام مضيفا أنه شكل لجنة لتقدير قيمة أضرار هذه المضبوطات البحرية.

ووضح مدير المحميات أن تلك الشعاب تستخدم فى  صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة ويعتقد البعض أنه يجلب الحظ.


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