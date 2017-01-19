"فرخة" سببت قضية خلع بمحكمة الأسرة بعد زواج دام 4 شهور

سمر العشري

أقامت زوجة قضية خلع بمحكمة الأسرة وحتى الآن لا تستطيع الحصول علي حكم بالخلع من زوجها بعد زواج دام 3 شهور فقط وكان السبب اعتداء والدة الزوج على الزوجة واتهمها بالسرقة وطردها من منزل الزوجية أمام زوجها الذي لم يتحرك أو يدافع عنها.

رواية الزوجة قصتها التي كانت سبب لرفعها قضية خلع من زوجها :

تروي الزوجة “س.م” وهي سيدة تبلغ من العمر 31 عام قصتها من داخل محكمة الأسرة وهي تبكي لقد تزوجت ومنذ أول يوم لزواجي ووالدة زوجي تتدخل في كل شئون حياتي، في ثاني يوم من الزواج دخلت غرفة نومي وقامت بتفتيشها وكذلك المطبخ وكأن الشقة شقتها وتعاملني كأني ضيفه أو خادمة إذا فعلت شئ تتطلب مني إعادته وطول اليوم مقيمة معنا رغم إنها تسكن بنفس المنزل بشقة أخرى.

تابعت في يوم خرجت لزيارة أمي وعند عودتي رفضت دخولي الشقة واتهمتني بسرقة “فرخة” من الثلاجة وبانني اسرق الطعام وأعطيه لوالدتي وطردتني وقالت لن تدخلي البيت إلا لما ترجعي الفرخة وصرخت بأعلى صوتها” اشهدوا يا ناس مرات ابني بتسرق الأكل وتوديه لأمها مش حتدخلي البيت تاني إلا لما تجيبي “الفرخة ” وكان زوجي يقف وهي تقول ذلك ولم يعترض.

أكملت الزوجة قائلة: ذهبت إلى منزل أهلي فزوجي زي خيال الماته ما يقدرش يتكلم ولا يقول كلمة وكانت دائماً تقوم بالاعتداء على لفظيًا وهناك اكتشفت أنني حامل،وعندما ذهبت أمي لإحضار ملابسي طردتها حماتي وقالت لها بنتك ملهاش حاجة هنا و صممت على إقامة قضيتين (خلع وتمكين للشقة ) لأن أمه طردتني بدون ذنب من بيتي.

شبكةعيونالإخبارية

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