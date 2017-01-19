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بالفيديو : وزير الخارجية الأسبق الملك سلمان قال أن تيران وصنافير مصريتان والمصريين أعطوها لنا هدية

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بالفيديو : وزير الخارجية الأسبق الملك سلمان قال أن تيران وصنافير مصريتان والمصريين أعطوها لنا هدية بالفيديو : وزير الخارجية الأسبق الملك سلمان قال أن تيران وصنافير مصريتان والمصريين أعطوها لنا هدية

صرح السفير “عبد الله الأشعل” مساعد وزير الخارجية الأسبق من خلال إتصال هاتفي ببرنامج “صح النوم” الذي يذاع على قناة LTC مع الإعلامي محمد الغيطي أن الملك سلمان قال في حوار صحفي لـ”نيويورك تايمز” أن ليس لها دخل بموضوع جزيرتي “تيران وصنافير” ولم نطلب من السلطات المصرية أن تعيد لنا الجزيرتين.

الملك سلمان تيران وصنافير مصريتان

قال الملك سلمان أنه لا يعلم عنهم شيئ وكل ما في الأمر أن المصرية يردون رد الجميل لنا بعد وقوفنا معهم في الظروف الصعبة التي مرت بمصر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وبعد ثورة 25 يناير وكشف عن أهمية الدور السعودي مع .

وأوضح السفير أن حوار الملك سلمان تم نشره في يوم 18 -4- 2016 وأن الملك سلمان لم يطلب من المصريين تسليم الجزيرتين وقال السفير السعودي بالقاهرة “أحمد القطان” أكثر من مرة ألا نلوم السعودية ولكن نلوم حكومتنا وأضاف السفير الأسبق أن الحكومة المصرية تتطوع للتصادم مع الشعب وتسعى لتوزيع الجزر المصرية كهدايا للدول العربية.

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