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بالصور.. الإعلامي عمرو فؤاد يحصل على جائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي

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جانب من الحدث

جانب من الحدث

كرم الدكتور عدنان أبو عوده رئيس مجلس ادارة المركز العربي للتدريب بدبي، الإعلامي عمرو فؤاد مقدم برنامج “سبوت اون سبورت”، الذي يذاع علي شاشة قناة “المحور” الفضائية.

ويأتي هذا التكريم الشرفي علي هامش دوره في التحكيم الرياضي، خاصة أن “فؤاد” تواجد في الإمارات لحضور الدورة الثامنة من ملتقي الإبداع الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد.

ومن جانبه أعرب “عمرو” عن سعادته البالغة بهذا التكريم، وإعجابه الشديد بمستوي الرياضة الإماراتية التي واكبت المستوي العالمي من حيث التدريب و الأداء.

 

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