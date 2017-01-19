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"بلوك" على فيس بوك ينتهى بـ"عاهه مستديمه" للزوجه فى الاسكندريه

  • مصر
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"بلوك" على فيس بوك ينتهى بـ"عاهه مستديمه" للزوجه فى الاسكندريه "بلوك" على فيس بوك ينتهى بـ"عاهه مستديمه" للزوجه فى الاسكندريه

بالتاكيد لكل من عيناه شاهدة هذا العنوان الصادم سيتدارك ان الامر ليس بسهل ولا بسيط حتى تصيب انسان بعاهه مستديمه ترافقه طوال  حياته، وايضا الصادم فى الامر ان هذا حدث بسبب مواقع التواصل الاجتماع ومنهم الفيس بوك.

القضية الأغرب على الاطلاق التى ظهرت على السطح خلال الأيام الماضيه، والقصه بدات بقضيه رفعتها المتضرره “ش.ع” من محافظة الاسكندريه التى رفعت دعوى طلاق من زوجها أمام محكمه الأسره بزنازيرى بعد شهور قليله جدا من زواجها، وجاء فى نص الدعوى المرفوعه ضد الزوج حيثيات غريبه قلما ما نسمعها حيث قالت الزوجه “ش.ع”  انها كانت تتعرض لاعتداءات متكرره من حماتها كانت آخرها وأشدها قسوه ضربها ما تسبب لها فى عاهه مستديمه وأقامت شهرين على إثر الإصابة بالمستشفى وكان زوجها لا يأخذ بحقها او يرد امه عن ما تفعله معها، وكان السبب الرئيسى فى اخر اعتداء لها والذى سبب لها عاهه مستديمه جاء بسبب حذفها من حسابها على “فيس بوك” وعمل “بلوك” لها.

وحسب روايه الزوجه فإنها أقدمت على حذف حماتها من “فيس بوك” بسبب تعليقاتها المستمره بالسب لها ولأصدقائها وأقاربها.

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رئيس قسم الأخبار