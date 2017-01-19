محمد بن زايد يحضر العرس الجماعي لقبيلة النعيم في العين

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الاستقبال الذي أقيم مساء اليوم في قاعة الخبيصي بمدينة العين بمناسبة زفاف 88 عريسا من أبناء قبيلة النعيم.

كما حضر الحفل.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة.. متمنيا سموه للعرسان حياة سعيدة.

من جانبهم.. عبر العرسان وذووهم عن سعادتهم وفرحتهم بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيوخ أفراحهم.

وتخلل الحفل الأهازيج التراثية والفنون الشعبية.