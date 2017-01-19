أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الخميس 19 / 1 / 2017

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الخميس 19 / 1 / 2017 العديد من الأخبار المهمة يأتى على رأسها، هزيمة الإسماعيلى من إنبى بهدف نظيف وديًا وقرب حسم صفقة إسلام عبد النعيم لاعب الداخلية واستمرار ثلاثة أفارقة جدد في تدريبات الدراويش.

إنبى يرد هزيمة الإسماعيلى بالأمس ويفوز عليه بهدف نظيف وديا

فاز فريق انبي على نظيره الاسماعيلي بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الخميس علي ملعب فندق ميركيور الذي يستضيف معسكر الفريق البترولي، وجاء الهدف عن طريق عبدالله جمعه خلال الشوط الاول من المباراة.

بالصور.. لاعبو الإسماعيلى يشاركون فى افتتاح مشروع باهر المحمدى

شارك لاعبو الإسماعيلى فى حفل افتتاح الكافيه الخاص بباهر المحمدى ظهير أيمن الدراويش من أجل تدعيم زميلهم خلال تلك الخطوة.

الإسماعيلى يضع الرتوش الأخيرة على صفقة صانع ألعاب الداخلية

دخلت صفقة انتقال إسلام عبد النعيم صانع ألعاب الداخلية إلى صفوف الإسماعيلى مرحلة الحسم بعد المفاوضات الجادة التى قادها مسئولو الدراويش خلال الأيام الماضية، من أجل التعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوف الإسماعيلى فى الدور الثانى بالدورى العام.

الإسماعيلى يختبر ثلاثى أفريقى بمعسكر القاهرة

اتفق الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة التشيكى فرانز ستراكا على اختبار ثلاثة لاعبين أفارقة خلال معسكره المغلق الذي يبدأ بالقاهرة بدءا من السبت المقبل، منهم ثنائى هجومى من تنزانيا ونيجيريا والثالث مدافع غانى، على أن يتم التعاقد مع واحد منهم حال اجتياز الاختبارات الفنية التى سيشارك فيها الثلاثى بمعسكر الدراويش المغلق.