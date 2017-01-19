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المقاصة يتراجع عن ضم ظهير أيمن بسبب عاصم سعيد

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المقاصة يتراجع عن ضم ظهير أيمن بسبب عاصم سعيد المقاصة يتراجع عن ضم ظهير أيمن بسبب عاصم سعيد

>كتب سليمان النقر

تراجع الجهاز الفنى للمقاصة عن التعاقد مع ظهير أيمن لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية كما كان يخطط منذ نهاية الدور الأول بعد استمرار عاصم سعيد الظهير الأيمن فى صفوف الفريق الفيومى وفشل انتقاله إلى سموحة الذى طلب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفشلت صفقة انتقال عاصم سعيد إلى سموحة بسبب عدم الاتفاق على الأمور المالية بين المقاصة وسموحة، وهو ما تسبب في تعثر المفاوضات بين الطرفين والتراجع عن إتمام الصفقة.

كان إيهاب جلال المدير الفنى قد طلب من إدارة المقاصة التعاقد مع مهاجم إفريقى لتعويض رحيل الغانى نانا بوكو وتم التعاقد مع مواطنه جون أنطوى مهاجم الأهلى على سبيل الإعارة كما طلب التعاقد مع مدافع ونجحت إدارة النادى في حسم صفقة رجب نبيل مدافع وادى دجلة وظهير أيمن قبل أن يصرف النظر عن ذلك بعد فشل انتقال سعيد لسموحة.


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