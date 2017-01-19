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مجهولون يتعدون على منزل وزير النقل العراقى بمدينة البصرة

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مجهولون يتعدون على منزل وزير النقل العراقى بمدينة البصرة مجهولون يتعدون على منزل وزير النقل العراقى بمدينة البصرة

>أ ش أ

 تعرض منزل وزير النقل العراقى، كاظم فنجان الحمامى، فى مدينة البصرة جنوبى العراق، لاعتداء من مجموعة من الشبان، اليوم الخميس، تسبب فى حدوث أضرار مادية بالممتلكات داخل المنزل.


> وقال المتحدث باسم وزارة النقل ليق الربيعى،  إن مجموعة شباب اعتدوا على قوات الحماية أمام منزل الوزير بالبصرة واقتحموا المنزل وقاموا بتخريب الممتلكات داخله بعد اعتدائهم على قوات الحراسة، مشيرًا إلى أن المنزل كان خاليا وأن الوزير وعائلته موجودين فى بغداد.
> وأضاف أن السلطات الأمنية فى البصرة فتحت تحقيقا فى الحادث ولم تعرف بعد انتماءات المعتدين أو الأسباب التى دفعتهم لارتكاب هذه الجريمة، وسيتم إعلان التفاصيل فور انتهاء التحقيقات
> وأشار إلى أن الاعتداء يستهدف إيقاف حركة الإصلاح والتغيير الكبيرة التى يقوم بها وزير النقل فى الوزارة، قائلا: "إن الوزير الحمامى أكد أن الوزارة ماضية فى تنفيذ خطط الاصلاح وتقديم الخدمات للمواطنين؛ ولن تثنينا محاولات الفاسدين الذين تمت احالة ملفاتهم إلى هيئة النزاهة لمحاكتهم عن مواصلة ذلك".
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