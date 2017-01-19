مصادر: اتجاه لدمج وزارتى " الهجرة والقوى العاملة"و "السياحة" مع "الآثار"

كتبت هند مختار

قالت مصادر حكومية لـ" اليوم السابع" إن هناك اتجاها قويا داخل مشاورات التعديل الوزارى لدمج عدد من الوزارات ، مرجحة أن ينال الدمج وزارة الهجرة لتعود إلى "القوى العاملة" ، بجانب دمج وزارة السياحة والآثار ، واتجاه لدمج وزارة الثقافة أيضا .

وأشارت المصادر إلى أن الدمج لن ينال عددا كبيرا من الوزارات فى حالة اللجوء لعملية دمج الوزارات التى لم يتم الاستقرار عليها نهائيا حتى الآن، نظرا لأن هناك وزارات لها طبيعة خاصة فى العمل وإدارة الملفات

وكان المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزاء ، قال في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس إن التعديل الوزارى سيتم الانتهاء منه نهاية الأسبوع المقبل، ليعرض علي محلس النواب الاسبوع بعد القادم للتصويت على المرشحين .