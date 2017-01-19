الحكم على لاجئ سوري بالسجن ست سنوات لتحريضه على قتل زوجته

حكمت محكمة في مدينة كوبلنز الألمانية بالسجن ست سنوات على لاجئ سوري بتهمة التحريض على قتل زوجته، حيث طالب شابين وحرضهما على ضربها وسرقتها.قضت محكمة في مدينة كوبلنز الألمانية، بولاية راينلاند بفالتس في غربي ألمانيا، بالسجن مدة ست سنوات على لاجئ سوري متهم بمحاولة قتل زوجته، حسب الصفحة الإلكترونية لقناة "زود فيست روند فونك" الألمانية. ورأت المحكمة في حيثيات الحكم، الذي أعلنته يوم أمس الأربعاء (18 يناير/كانون الثاني 2017)، أن الشاب السوري البالغ من العمر 26 عاما حرض على قتل زوجته، حيث قام بتكليف رجلين بضرب زوجته وسرقتها، وأمر بقتلها.

وجاء في التقرير الذي نشره موقع "زود فيست روند فونك" أن الرجلين المكلفان بتنفيد الجريمة اتجها إلى الشرطة وبلّغا عن الشاب السوري فأُلقي القبض عليه.

وطلب محامي الدفاع من المحكمة الحكم على المتهم بأربع سنوات وثلاثة أشهر بتهمة التحريض على السرقة، في حين طالب الادعاء بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات. غير أن المحكمة تجاوزت تلك المطالبات وحكمت عليه بست سنوات، مبررة ذلك بتهمة التحريض على القتل.

كما ذكر التقرير أن هذا الزواج قد تم ترتيبه من قبل عائلتي الشابين في سوريا وبعد مغادرتها لبلدهما ولجوئهما لألمانيا أوائل عام 2015 استقرا في مدينة كوبلنز. وحسب المدعي العام فإن الشاب السوري بدأ في مراقبة زوجته وتضييق الخناق عليها منذ بداية زواجهما، حيث منعها من الاتصال بوالديها وكان يراقب هاتفها، ما تسبب في فتور العلاقة الزوجية وشجارهما بشكل شبه يومي. وحسب المدعي العام فإن الزوج كان يضرب زوجته بشكل متكرر لأنه لم يوافق على تغير طريقة حياتها هنا في ألمانيا.

ع.اع. /ع.ج (DW)

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