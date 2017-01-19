ضبط 10 متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان بينهم عضو مجلس شورى سابق

قنا - هند المغربى

تباشر نيابات قنا بإشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام لنيابات قنا التحقيق فى ضبط 10 متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان من بينهم عضو مجلس الشورى السابق بقنا ونجله ونجل شقيقه.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا بالتنسيق وجهاز الأمن الوطنى ألقت القبض أمس على 10 من المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان من بينهم "حسن.ص" عضو مجلس الشورى السابق والمطلوب ضبطه فى حكم بالحبس 15 عاما بتهمة إتلاف ممتلكات عامة، بالإضافة إلى ضبط نجله ونجل شقيقه "صبرى.ع" و"شريف.ا" موظف و"رمضان.ع" موظف مقيمين بمركز الوقف و"أنور.م.س" مدرس و"مصطفى.م.ا" مدرس و"رابح.ح.ع" موظف و"كمال.ف" موظف و"الحسن.ج" حاصل على دبلوم من مركز قوص لانضمامهم لجماعة الإخوان التى أسست بالمخالفة للقانون، تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.