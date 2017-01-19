حظك اليوم برج الدلو ليوم الجمعة 19 يناير 2017

سمر العشري

برج الدلو

مهنياً: يطرأ ربما ما يجعلك مرتاباً فكن فستعداً للدفاع عن نفسك واحذر بعض الاعداء وابتعد عن التحديات والاستفزازات

عاطفياً: تجلب لك علاقاتك العاطفية كماً كبيراً من السعادة، وإذا كنت عازباً فقد تكون على الطريق الصحيح نحو علاقة ثابتة ودائمة

صحياً: تتمتع بحيوية فائضة إلا أن ذلك لن يجنبك بعض لحظات وأوقات التوتر العصبي قد يكون مرده رحيل الحبيب المفاجئ

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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