تونس تفوز على الجزائر في أمم إفريقيا

حقق المنتخب التونسي فوزًا غاليًا على نظيره الجزائري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب “فرانسيفيلى”، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، من كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

هدفى اللقاء جاءا فى الشوط الثانى من عمر المباراة، عن طريق كل من يوسف المساكنى (50) ونعيم السليطى (65)، بينما جاء هدف الخضر عن طريق سفيان هنى.

بتلك النتيجة يقترب المنتخب الجزائري من توديع البطولة مبكرًا حيث احتل المركز الأخير بالمجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بينما تقاسم المنتخب التونسى صدارة المجموعة مع السنغال برصيد 3 نقاط.

ويلتقى بعد قليل المنتخب السنغالى أمام نظيره الزيمبابوى، ضمن منافسات المجموعة نفسها، وتقام المباراة فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.