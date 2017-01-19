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الرئيس الصينى يهنىء السيسى بنجاح العام الثقافي المصرى الصينى

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الرئيس الصينى يهنىء السيسى بنجاح العام الثقافي المصرى الصينى الرئيس الصينى يهنىء السيسى بنجاح العام الثقافي المصرى الصينى

الرئيس

وجه الرئيس الصينى شي جين بينغ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة اختتام فعاليات العام الثقافى بين البلدين قائلاً: يطيب لى بالنيابة عن حكومة الصين وشعبها وبالاصالة عن نفسى أن أتقدم اليكم بأحر التهائى بالنجاح الباهر الذى حققته هذه الفعالية.

وقال الرئيس الصينى، في كلمته التى القاها بالنيابة عنه وزير الثقافة الصينى، أمام الحفل الختامى للعام الثقافى المصرى الصينى الذى أقيم مساء اليوم، بمقاطعة قوانغزو جنوب الصين، “يعد العام الثقافى الأول من نوعه بين الصين والدول العربية وهو خطوة هامة لزيادة التفاهم بين الشعبين في اطار مبادرة “الحزام والطريق”، كما أنه حدث هام للتواصل والتنافع بين الحضارات العريقة في العالم.

ونوه الرئيس الصينى بالتطور الهام الذى شهدته العلاقات بين الحكومتين والشعبين منذ تولى الرئيس السيسى السلطة 2014، والنتائج الايجابية لزيارة الرئيس السيسى للصين قبل عامين وكذلك زيارته لمصر العام الماضى.

وشدد على أن الصين مستعدة للعمل يدا بيد مع لمواصلة التبادل الحضارى والتعاون الانسانى بما يوطد الأسس الإجتماعية والشعبية من أجل تعميق علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

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