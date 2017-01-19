حظك اليوم برج الجدي ليوم الجمعة 19 يناير 2017

سمر العشري

برج الجدي

مهنياً: قد تكسب أرباحاً إذا كنت تعمل في مجال جمالي، أو في تجارة الجواهر أو الازياء والتحف أو الاعمال الفنية، ومن نجاح إلى آخر ستترقى إلى مرتبة عليا

عاطفياً: بعض العلاقات الماضية لا تزال تحيرك وتثير أسئلة لم تلق الإجابات عنها حتى اليوم

صحياً: عليك التروي ومراعاة الاوضاع السليمة، كن هادئ الأعصاب

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

شبكةعيونالإخبارية

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