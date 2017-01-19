الأهلى ينذر تيانجين الصينى وأندرلخت البلجيكى بسبب 75 مليون جنيه.. اقرأ التفاصيل

كتب محمد عراقى

أرسل مسئولو النادي الأهلي خطابا رسميا لناديي تيانجين الصيني واندرلخت البلجيكي يتضمن انذارا بضرورة تسديد مبلغ 75 مليون جنيه قبل انتهاء شهر يناير الجاري ، وإلا سيتم تصعيد الأمر للفيفا.

وكان من المفترض ان يسدد تيانجين مبلغ 3 ملايين دولار أي ما يعادل 60 مليون جنيه لإدارة الأهلي يوم 31 ديسمبر الماضي، وهي قيمة المستحقات المتبقية من صفقة بيع الجابوني ماليك ايفونا ليرد الجانب الصيني أن بعض الإجراءات الحكومية هي السبب فى تأخر دفع المبلغ حتى الآن، مؤكدين ان المبلغ سيتم تسديده خلال الايام القادمه، في الوقت الذي كان من المفترض ان يسدد اندرلخت مبلغ 800 الف يورو أي ما يعادل 15 مليون جنيه مصري يوم 1 يناير الماضي وهو المبلغ المتبقي من صفقة بيع تريزيجيه وهو ما لم يحدث لتضطر ادارة الاهلي لارسال خطاب استعجال لتسديد المبلغ ،الا ان الجانب البلجيكي لم يرد على الخطاب حتي الان.