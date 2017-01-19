مصادر: اتجاه لتعيين نوابا لوزراء المجموعة الاقتصادية بالتعديل الجديد

كتبت هند مختار

كشفت مصادر حكومية، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ، عقد إجتماعا فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء مع عدد من المسئولين والجهات المعنية فى إطار المشاورات التى تجرى حاليا للانتهاء من التعديل الوزارى المرتقب، مرجحة تعميم تجربة نواب وزير المالية لعدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل ، لافته إلى أن هناك اتجاها قويا أيضا لتعيين نوابا لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للمشروعات الخدمية أو لشئون المجموعة الاقتصادية .

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه حتى الان لم يتم الاستقرار على العدد المحدد من الوزراء الذين سيطالهم التعديل الوزارى، نظرا لأن الاعتذارات من بعض المرشحين تسبب عائقا كبيرا أمام الاستقرار على تغيير وزير ما من عدمه، لافته إلى أن الجولات الميدانية التى يقوم بها رئيس الوزراء لمقرات الوزارات للاجتماع مع الوزراء بمقر وزاراتهم تأتى فى إطار عملية التقييم لأداء الوزراء ضمن عملية التعديل الوزارى .

وأوضحت أن الجهات الرقابية انتهت من مراجعة أسماء بعض المرشحين للتعديل الوزارى، فى حين أن هناك أسماء أخرى حاليا مرشحة لبعض الحقائب الوزارية يتم جمع البيانات اللازمة عنها، وأن التواصل مع المرشحين مع عدد من الأسماء بالداخل والخارج .

وقالت المصادر، إن رئيس الوزراء أكد لجميع أعضاء حكومته أنه أيا كان من سيتم تغييره من الوزراء فإن الجميع يؤدى رسالة واحدة، هى خدمة هذا الوطن وشعبه ، على حد قول المصادر ، مشيره إلى أنه بمجرد الانتهاء من القائمة النهائية للمرشحين فى التعديل الوزارى وبعد موافقة رئيس الجمهورية عليهم سيتم رفعها للبرلمان للتصويت عليها فى جلسة عامة يعقبها حلف الوزراء الجدد لليمين .

وحول اختيار المرشحين ، أشارت المصادر أن الأسماء التى يتم الاستعانة بها كمرشحين للتعديل الوزارى جميعهم من أصحاب الكفاءات والخبرات ، وأن قدرة المرشح على التواصل مع المواطنين على أرض الواقع والخبرة والكفاءة هما أساس الاختيار .

وعن أبرز الوزراء الذين سيتواجدون بالحكومة ولن يطالهم التعديل الوزارى ، أكدت المصادر أنهم وزراء ا"لإسكان والمالية والتخطيط والشباب والرياضة والكهرباء والتعاون الدولى والاستثمار والصناعة" على رأس القائمة نظرا لقدرة كل منهم على إدارة ملفاته بشكل جيد.