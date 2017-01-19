الرئيس الجامبى المنتخب يؤدى اليمين الدستورية من السنغال

كتبت آمال رسلان

أدى الرئيس الجامبى المنتخب أداما بارو اليمين الدستورية فى سفارة بلاده بالسنغال، حيث يقيم هناك بشكل مؤقت لحين انتهاء الأزمة فى الدولة بغرب أفريقيا بعد رفض الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع تسليم السلطة.

وكان بارو قد أعلن صباح اليوم عبر موقع تويتر أنه سيؤدى اليمين الدستورية فى السنغال، وقال "تم إعلانى الفائز فى الانتخابات الرئاسية بجامبيا وسوف أتولى منصب الرئيس فى حفل يقام بعد ظهر اليوم الخميس فى سفارة جامبيا فى السنغال، سيكون الكل مرحبا بكم فى الافتتاح اليوم".

وسيصوت مجلس الأمن مساء اليوم على التدخل العسكرى من قبل القوات الأفريقية لإنهاء سيطرة الرئيس المنتهية ولايته فى جامبيا يحيى جامع، حيث قدمت السنغال مشروع قرار لدعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لضمان تسليم رئيس جامبيا يحيى جامع السلطة لخليفته، ويؤكد مشروع القرار على دعم مجلس الأمن "الكامل لمجموعة إيكواس بشأن تعهدها بضمان احترام إرادة شعب جامبيا التى تجلت فى نتائج انتخابات الأول من ديسمبر"، وقال الدبلوماسيون أن المجلس المؤلف من 15 دولة سيتبنى مشروع القرار على الأرجح بتأييد واسع.