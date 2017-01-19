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حظك اليوم برج العذراء ليوم الجمعة 19 يناير 2017

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الجمعة 19 يناير 2017 حظك اليوم برج العذراء ليوم الجمعة 19 يناير 2017


مهنياً: حماستك وتهورك قد يجعلانك تقوم بخطوات متسرعة فتصاب بنكسة مادية عابرة لا تلبث أن تنهض منها لتتابع مسيرتك الناجحة
عاطفياً: يتحدث الحظ عن ولادة رومنسية، كُن صبورًا ومتفهّمًا، واحمِ علاقتك بالكثير من الحب والدّفء والحنان
صحياً: قد يكون من البديهي أن تنتبه أكثر فأكثر إلى صحتك وأحوالك هذا اليوم

ابراج مكتوب

 برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

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رئيس قسم الأخبار

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