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رئيس الوزراء: عرض التعديل الوزاري على البرلمان لإقرارها نهاية يناير

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رئيس الوزراء: عرض التعديل الوزاري على البرلمان لإقرارها نهاية يناير رئيس الوزراء: عرض التعديل الوزاري على البرلمان لإقرارها نهاية يناير

شريف اسماعيل

قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن المشاورات ما زالت جارية بشأن التعديل الوزاري المرتقب، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من المشاورات بحلول الأسبوع المقبل، على أن تقدم الترشيحات للبرلمان لإقرارها نهاية الشهر الجاري.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، أنه لم يتحدد حتى الآن عدد الحقائب الوزارية التي سيتم إجراء التعديل بشأنها، موضحًا أن معايير اختيار الوزراء الجدد تتم على أساس الخبرة والعمل المكثف والآداء.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، أن هناك اعتذارات كثيرة واجهته خلال مشاورات التعديل الوزاري الحالي، نتيجة عده عوامل، موضحًا أنه بالنسبة لمسألة دمج عدد من الوزارة فإنه يعد أمرًا واردًا مستبعدًا في الوقت ذاته استحداث أي وزارات جديدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد حركة المحافظين حالياً وحول الجدل الثائر بشأن ضريبة الأسعار الرأسمالية أكد أن وزارة المالية أصدرت بيانًا رسميًا وأن المجلس الأعلى للاستثمار ناقش الموضوع والأمر منتهى، منوهًا بأن ضريبة الدمغة لم تضع لها تصورًا إلى الآن.

وأوضح، أن هناك مؤشرات اقتصادية حالياً واضحة وجيدة بعد تراجع الواردات وزيادة الصادرات حيث إن ميزان المدفوعات الكلي موجب لافتاً إلى أن هناك نسبة معدل نمو نسبي جيدة ومن المتوقع تحسنها في الفترة القادمة بعد تحسن السياحة.

وأشار إلى أن ارتفاع وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار تأتي بمعدلات متفاوته مستشهداً بما حدث مسبقاً أثناء فترة تعويم الجنيه حيث بلغ الدولار قيمة مرتفعة ثم عادت الأمور بمعدلات طبيعية وأن السعر الحالي لا يعكس القيمة الحقيقة للجنيه.

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