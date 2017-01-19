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مصرع شاب سقط من باب قطار بالأقصر

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مصرع شاب سقط من باب قطار بالأقصر مصرع شاب سقط من باب قطار بالأقصر

>الأقصر – أحمد مرعى

لقى شاب من محافظة الإسماعيلية مصرعه بعد أن صدمه القطار اثناء مروره بمنطقة البياضية بمدينة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحه مستشفي الأقصر الدولى لحين تسليمه لذويه.

وكان شاباً انزلقت قدمه وسقط أسفل قطار أسوان – القاهرة المقرر وصوله لمحطة سكك حديد الأقصر في الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس، ما أدى إلى تمزق جسده إلى نصفين .

وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف والمباحث من مركز شرطة البياضية، لموقع الحادث وتم نقل جثمان الشاب المتوفي في سيارة الإسعاف، لمستشفي الأقصر الدولي لوضعه داخل غرفة المشرحة حتى تسليم جثمانه لذويه، وتبين أنه يدعي "أحمد محمد علي" 19 سنة ومقيم بمحافظة الأسماعيلية.

 


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