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قطع المياه 9 ساعات عن 10 مناطق بمدينة قنا غدا

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قطع المياه 9 ساعات عن 10 مناطق بمدينة قنا غدا قطع المياه 9 ساعات عن 10 مناطق بمدينة قنا غدا

>قنا – هند المغربى

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، إنه من المقرر قطع المياه عن منطقة شرق السكة وبعض المناطق بمنطقة غرب السكة بمدينة قنا، وذلك لتوقف محطة مياه الصالحية لتركيب طلمبات شبه جديدة للمحطة، وذلك مساء غدا الجمعة بدءا من 8 مساءاً وحتى 4 فجراً صباح بعد غدا السبت.

ومن المقرر قطع المياه عن مناطق "مساكن عثمان - الكنوز - الشئون - النحال - المعنا - السيد عبد الرحيم - المنشيه - مدينة العمال - الجبلاو – الصالحية"، وقد يحدث ضعف للمياه فى باقى مناطق مدينة قنا .

وطالبت الشركة من المواطنين وأصحاب المخابز والمقاهى تدبير احتياجاتهم من المياه لاستخدامها أثناء تلك الفترة .


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