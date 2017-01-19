مطار الأقصر يستقبل 4 رحلات من ألمانيا على متنها 660 سائحا

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل مطار الأقصر الدولى، اليوم الخميس، 4 رحلات قادمة من مطارات "ميونيخ وفرانكفورت وشيفلد دوسلدروف" الألمانية تقل على متنها 660 سائحا ألمانى الجنسية للاستمتاع بمعالم الأقصر السياحية والأثرية على مدار 4 أيام.

وأكد بخيت خيرى حسن، مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولى، بأن الرحلات وصلت للمطار تباعاً من مطارات ألمانيا المختلفة، حيث أن أولى الرحلات الشارتر المباشر وصلت قادمة من مطار "ميونيخ" الدولي وأقلت على متنها 140 سائح ألماني، والثانية من مطار "دوسلدروف" الدولي أقلت 120 سائح، والثالثة أقلت 200 سائح من مطار "فرانكفورت" الدولي، والرابعة من مطار "شونفيلد" الدولي وأقل 200 سائح ألماني.

ومن المقرر أن يزوروا المناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي بالمحافظة، حيث يزورون مقبرة الملك توت عنخ آمون ومعبد حتشبسوت ومدينة هابو ودير عمال المدينة ووادي الملوك والملكات وتمثالي ممنون بالبر الغربي،أما في الشرق فيزورون معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومتحفي التحنيط والأقصر بالبر الشرقي، كما سيتم تنظيم عروض صوت وضوء لهم داخل معبد الكرنك ليلاً.