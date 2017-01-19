أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تونس تمدد حالة الطوارئ لشهر إضافي لظروف تتعلق بالأمن القومي

Google+ Print
تونس تمدد حالة الطوارئ لشهر إضافي لظروف تتعلق بالأمن القومي تونس تمدد حالة الطوارئ لشهر إضافي لظروف تتعلق بالأمن القومي

الرئيس التونسي

قرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، تمديد فرض حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداء من يوم 17 يناير 2017، بعد استشارة رئيس ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي وخاصة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

يشار إلى أن الرئيس التونسي أعلن في 24 نوفمبر 2015 حالة الطوارئ لمدة شهر، إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة تابعة لجهاز الأمن الرئاسي وسط العاصمة، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن ثلاثين من ركاب الحافلة بين شهيد وجريح. وتم تجديد فرض حالة الطوارئ في عديد من المناسبات منذ تلك الحادثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس