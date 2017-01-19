تونس تمدد حالة الطوارئ لشهر إضافي لظروف تتعلق بالأمن القومي

قرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، تمديد فرض حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداء من يوم 17 يناير 2017، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي وخاصة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

يشار إلى أن الرئيس التونسي أعلن في 24 نوفمبر 2015 حالة الطوارئ لمدة شهر، إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة تابعة لجهاز الأمن الرئاسي وسط العاصمة، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن ثلاثين من ركاب الحافلة بين شهيد وجريح. وتم تجديد فرض حالة الطوارئ في عديد من المناسبات منذ تلك الحادثة.