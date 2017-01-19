حظك اليوم برج الأسد ليوم الجمعة 19 يناير 2017

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: تقبل على الحياة بنشاط وتفاؤل، وتشعر بثقة وبسلام داخلي، وتبدوسعيدًا في معظم المستجدّات التي ستقلب المعطيات لمصلحتك

عاطفياً: مشاريع سفر مع الحبيب، كنت قد خططت لها سابقاً، وهي فرصة ملائمة لتوثيق العلاقة بينكما واكتشاف آفاق جديدة

صحياً: لا تكثر من تناول المنبهات وخصوصاً مساء فهي تسبب لل الأرق وتؤثر سلباً في صحتك

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

شبكةعيونالإخبارية

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