مديرية الصحة ببورسعيد تشن حملة لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الأدمى

بورسعيد - محمد عزام

شنت الإدارة الوقائية التابعة لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، اليوم الخميس ، حملة موسعة على محلات توزيع الجملة، للمواد الغذائية لضبط السلع الفاسدة .

وأسفرت الحملة، عن ضبط كمية من المواد الغذائية المختلفة، ومنها 10 كراتين، و 14 كيساً، و200 جرام من الزيتون الـ"كالاماتا "، غير صالحة للاستهلاك الادمى طبقا للقانون لانتهاء فترة صلاحيتها، وذلك بأحد ثلاجات الجملة بدائرة حي العرب.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة، وذلك بالتنسىق مع مباحث تموين بورسعيد.