عضو مجلس الزمالك الأسبق يتعرض لوعكة صحية ويدخل العناية المركزة

كتب أحمد توفيق

تعرض منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق ووالد شريف منير عضو مجلس الزمالك الحالى لوعكة صحية دخل على أثرها أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين لتلقى العلاج .

وتعرض منير حسن لنزلة شعبية حادة وبداية حدوث جلطة فى القلب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مما استدعى نقله لأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين ودخل فى العناية المركزة .

وقرر الجهاز الطبى المعالج لعضو مجلس الزمالك الأسبق منع الزيارة عنه تماما لحين تحسن حالته الصحية وحرص نجله شريف على ملازمته فى المستشفى منذ دخوله، وحتى الآن كما قام بعض رموز القلعة البيضاء بزيارته على رأسهم أحمد رفعت عضو مجلس الإدارة الأسبق .