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بالصور .. "لاصقة طبية" للننى ورباط ضاغط لمحمد صلاح استعداداً لأوغندا

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بالصور .. "لاصقة طبية" للننى ورباط ضاغط لمحمد صلاح استعداداً لأوغندا بالصور .. "لاصقة طبية" للننى ورباط ضاغط لمحمد صلاح استعداداً لأوغندا

>الجابون حاتم رضا

 ظهر محمد الننى لاعب وسط منتخب  وأرسنال الإنجليزى  بلاصقة طبية خلال  تدريب الفراعنة اليوم ضمن  الاستعدادات  لمباراة أوغندا المقرر لها التاسعة مساء  السبت  فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون. 

كما قام الجهاز الطبى للمنتخب بوضع رباط ضاغط لمحمد صلاح لاعب روما الإيطالى قبل انطلاق المران، إلى جانب جلسات تدليك لأحمد حجازى ومحمود كهربا.

يتصدر منتخب غانا قمة المجموعة برصيد 3 نقاط ثم مصر ومالى فى المركزين  الثانى والثالث برصيد نقطة واحدة  وأوغندا فى المركز الرابع بدون رصيد .

 

 

 

 


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