مباراة السوبر على " on sport" وأبو ظبى الرياضية

كتب – محمد ربيع

أنهى مسئولو شركة بريزنتيشن الراعية لاتحاد الكرة، الاتفاق مع قناتى " on sport" وأبو ظبي الرياضية لإذاعة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها 10 فبراير المقبل في الإمارات.

وسيتم إذاعة المباراة على أون سبورت حصريا داخل مصر ، بعدما أنهى مسئولو الشركة والقناة اتفاقهم على حقوق البث الفضائي لها.

يذكر أن مباراة السوبر ستقام على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، وهي المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها دولة الإمارات مباراة السوبر المصري، حيث أقيمت الموسم الماضي بين الأهلي والزمالك أيضا وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على ملعب العين بمدينة العين.