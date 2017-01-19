بالصور.. إندونيسية تعانى من مرض نادر يجعلها غير قادرة على الانحناء

كتب بيتر إبراهيم

سلطت صحيفة ديلى ميل" البريطانية، الضوء على امرأة إندونيسية تعانى من مرض نادر جعلها مستقيمة غير قادرة تماماً على التحرك أو الانحناء.



>امرأة إندونيسية تعاني من حالة نادرة تتركها غير قادر تماما على التحرك

وقالت الصحيفة إن المرأة تدعى "السلمى" وتبلغ من العمر 35 عاماً وتسكن بمنطقة "سراجين جاوة الوسطى" بإندونيسيا، وكانت فى قبضة المرض المعروف باسم "العمود الفقرى الخيزران" أو "التهاب الفقار اللاصق" الذى حولها لامرأة متجمدة تماماً.



>الجدة تساعد ابنتها حتى تنزل من على الفراش

وعانت "السلمى" من هذه الحالة النادرة وكانت تعتمد على المساعدة من جدتها "سوجينم" البالغة من العمر 90 عاماً لرعايتها، وعلى مدى السنوات الـ10 الماضية، لم تتمكن من الجلوس أو حتى انحناء جسدها، وتضطر لاستخدام عصا لمساعدتها على المشى.



>المرأة الاندونيسية تمارس العلاج الطبيعى للتخلص من المرض

يحدث التهاب الفقار اللاصق عندما يحدث التهاب بالعمود الفقرى ومناطق أخرى من الجسم، ويمكن أن يسبب فى البداية آلام الظهر، وتصلب والتعب الشديد، ويمكن أن تسوء الأعراض تدريجياً أو تحل نفسها بنفسها بشكل طبيعى، ويمكن إما أن يشفى بواسطة العلاج الطبيعى، وممارسة الرياضة أو الدواء.

ويمكن أن يؤدى إلى الأمراض الخطيرة الأخرى، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وكسور فى العمود الفقرى والتهابات الصدر وأمراض الكلى.