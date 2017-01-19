حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 20 يناير 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: قد تثير قضية انزعاجك وتسعى الى معالجة تتأرجح بين الايجابية والسلبية

عاطفياً: تقوم بجهود مشتركة مع الحبيب على الرغم من تمسكك بمواقفك العامة

صحياً: تشتد ازمتك الصحية وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات بغية تلطيف التخفيف عن كاهلك

برج الثور

مهنياً: قد تمر بيوم مزعج نوعاً ما جراء بعض المشاكل المهنية، لكن حافظ على هدوء أعصابك، وحطّم قيود اليأس

عاطفياً: تكره أن يفرض أحد عليك آراءه، حتى لو كان الشريك، لإحجامك عن تقبل أي تبديل في أوضاعك، مفضلاً التأقلم مع الروتين اليومي

صحياً: تهتم كثيراً بمظهرك الخارجي، ولا سيما بقوامك ورشاقتك فتتبع برنامجاً رياضياً مكثفاً

برج الجوزاء

مهنياً: دخلت دورة من الحظّ جيدة، تستطيع معها أن تبلور أفكارك وتحدث التغييرات التي حلمت بها طويلاً

عاطفياً: حياتك العاطفية غنية جداً وتقيم الكثير من الحفلات والسهرات جامعاً فيها الأصدقاء الذين يستمتعون برفقتك

صحياً: تتمتع بطاقة جيدة، وتكد في العمل ولا تشعر بالإرهاق يسيطر عليك

برج السرطان

مهنياً: قد تضطر إلى القيام بزيارات متعددة أو طرق بعض الأبواب، وتكون خطواتك مثمرة جداً، تنطلق بمشروع كبير يتطلب تعديلاً في طريقة حياتك، ونقاشاً عميقاً مع المقرّبين

عاطفياً: تشعر برغبة في جمع العائلة والأصدقاء من حولك لتعيش صفاء الحياة الهادئة

صحياً: أمور كثيرة تلعب ضدك وتجد نفسك معرضاً للمشاكل من عدة جهات فتصاب بنوع من العصبية وبعدم القدرة على ضبط النفس

برج الأسد

مهنياً: تقبل على الحياة بنشاط وتفاؤل، وتشعر بثقة وبسلام داخلي، وتبدوسعيدًا في معظم المستجدّات التي ستقلب المعطيات لمصلحتك

عاطفياً: مشاريع سفر مع الحبيب، كنت قد خططت لها سابقاً، وهي فرصة ملائمة لتوثيق العلاقة بينكما واكتشاف آفاق جديدة

صحياً: لا تكثر من تناول المنبهات وخصوصاً مساء فهي تسبب لل الأرق وتؤثر سلباً في صحتك

برج العذراء

مهنياً: حماستك وتهورك قد يجعلانك تقوم بخطوات متسرعة فتصاب بنكسة مادية عابرة لا تلبث أن تنهض منها لتتابع مسيرتك الناجحة

عاطفياً: يتحدث الحظ عن ولادة رومنسية، كُن صبورًا ومتفهّمًا، واحمِ علاقتك بالكثير من الحب والدّفء والحنان

صحياً: قد يكون من البديهي أن تنتبه أكثر فأكثر إلى صحتك وأحوالك هذا اليوم

برج الميزان

مهنياً: هدّئ من روعك وتأقلم مع الظروف واخرج من عزلتك، لا تكن عنيدًا ولا ترجئ عملك

عاطفياً: لا ترفض التعامل مع الشريك بلين، فهذا وقت الانفتاح عليه وتقريبه منك

صحياً: تسترد عافيتك تعوض فيها عن الايام الضائعة فلا تقلق الوقت ممتاز للاعتناء بنفسك

برج العقرب

مهنياً: حاول التخلص من الأفكار السود تهيمن عليك، قد تفقد تركيزك باستمرار

عاطفياً: ابتعاد الشريك عنك فترة طويلة سببه واضح، عليك تدارك الأمور قبل تفاقهما

صحياً: الاعتماد على الفاكهة والخضار والأكل الصحي أهم وجبة يومية

برج القوس

مهنياً: تواجه الأمور ببعض العصبية وهذا ليس في مصلحتك، فكن هادئاً لتمرير الوقت والخروج بأقل ضرر ممكن

عاطفياً: لا تتوان عن إطلاع الشريك على مشاعرك ومشاريعك العاطفية، ليمدك بنظرة شاملة لرؤية الأمور بوضوح

صحياً: عليك بالهدوء واستعادة السيطرة على نفسك ولا تستعجل الأمور فهذه العجلة تؤثر في أعصابك

برج الجدي

مهنياً: قد تكسب أرباحاً إذا كنت تعمل في مجال جمالي، أو في تجارة الجواهر أو الازياء والتحف أو الاعمال الفنية، ومن نجاح إلى آخر ستترقى إلى مرتبة عليا

عاطفياً: بعض العلاقات الماضية لا تزال تحيرك وتثير أسئلة لم تلق الإجابات عنها حتى اليوم

صحياً: عليك التروي ومراعاة الاوضاع السليمة، كن هادئ الأعصاب

برج الدلو

مهنياً: يطرأ ربما ما يجعلك مرتاباً فكن فستعداً للدفاع عن نفسك واحذر بعض الاعداء وابتعد عن التحديات والاستفزازات

عاطفياً: تجلب لك علاقاتك العاطفية كماً كبيراً من السعادة، وإذا كنت عازباً فقد تكون على الطريق الصحيح نحو علاقة ثابتة ودائمة

صحياً: تتمتع بحيوية فائضة إلا أن ذلك لن يجنبك بعض لحظات وأوقات التوتر العصبي قد يكون مرده رحيل الحبيب المفاجئ

برج الحوت

مهنياً: تدعمك صداقات قديمة وعلاقات اجتماعية جيدة، فتجد الحلول كلما اصطدمت بعوائق أو بتعقيدات أو بخيبات أمل وهذا ما يوفره لك المناخ الجيّد

عاطفياً: مبررات المواجهة مع الشريك موجودة بقوة، لكن النتائج قد لا تفيدك بشيء

صحياً: استحقاقات متتالية واختبارات جدية تحدد مصير مستقبلك الصحي على المدى المنظور

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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