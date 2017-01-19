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بالصور.. أحمد السقا وصادق الصباح يضعان اللمسات الأخيرة للحصان الأسود

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كتبت- إنجي لطفي

بدأ فريق عمل مسلسل “الحصان الأسود”، البروفات التحضيرية الأخيرة من قراءة السيناريو استعدادًا  للتصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، مع حضور جميع الأبطال خلال هذه الجلسات الخاصة ببروفات “الطاولة”.

حيث يقوم النجم أحمد السقا والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك والمخرج احمد خالد بعقد جلسات عمل مكثفة مع المنتج صادق الصباح ، للاستقرار النهائي علي كل التفاصيل الفنية قبل البدء في التصوير ، واستمرت هذه الجلسات بحضور جميع الأبطال عدة ايام متتالية استعدادا لبدء التصوير.

مسلسل “الحصان الأسود” بطولة، أحمد السقا، ياسمين صبرى، شيرى عادل، صبرى فواز، ومحمد فراج، وأحمد بدير، وأحمد العوضى وإنجى خطاب، وميرنا نور الدين، وهبة عبد الغنى، محمد على رزق، ومحمد عادل، سناء شافع وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة المتحدين للإنتاج الفني والاعلامي “صباح اخوان”.

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