بالفيديو.. تونس تحتل المرتبة الأولى عربيًا في نسب الطلاق

قالت المحامية والناشطة الحقوقية التونسية، حياة الجزار، إن الظروف الاقتصادية أول الأسباب وراء ارتفاع حالات الطلاق في تونس إلى ألف حالة شهريًا، يَأتي من بعده تمتع المرأة التونسية بانتصارات قانونية تمكنها من طلب الطلاق.

وأشارت الجزار، خلال لقائها على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، إلى أن المرأة التونسية تناضل لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، موضحة أنها لم تعد تقبل بحياة العنف والتمييز، منوهًة في الوقت نفسه إلى أن المرأة في تونس يمكن أن تتحمل عواقب الطلاق الوخيمة أفضل من تحمل العنف والإهانة.

وذكرت إحصائياتٌ أجريت في السنوات الأخيرة، بأنّ تونس تحتل المركز الأول عربيًا من حيث نسب الطلاق، والرابع على المستوى الدولي، وأنّ صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والخطأ في أسس اختيار الشريك منذ البداية من الأسباب المباشرة لتفشي ظاهرة الطلاق في البلاد.