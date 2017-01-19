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السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية لفعاليات العام الثقافي المصري الصيني

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السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية لفعاليات العام الثقافي المصري الصيني السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية لفعاليات العام الثقافي المصري الصيني

الرئيس عبدالفتاح السيسى

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتطور والازدهار الذي شهدته العلاقات بين والصين في الآونة الاخيرة، والنتائج الإيجابية التي حققتها فعاليات العام الثقافى المصرى الصيني (2016)، نحو مزيد من التقارب والتعاون على المستويين الرسمي والشعبي.

جاء ذلك في رسالة تهنئة تلاها الكاتب الصحفي، حلمى النمنم وزير الثقافة، بعثها إلى رئيس وشعب الصين أمام الحفل الختامي لعام الثقافة المصري الصيني، الذي أقيم، مساء الخميس، بمقاطعة قوانغزو جنوب الصين.

ووجه السيسي التحية للرئيس الصينى بهذه المناسبة قائلا: “لقد دشنا فعاليات العام الثقافي المصري الصيني خلال زيارتكم لمصر العام الماضي، والتي كانت بمثابة نقطة انطلاق جديدة في دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين”.

وأكد السيسي على خصوصية العلاقات بين البلدين وحرص كل منهما على تطويرها، لافتا إلى زيارته الهامة للصين قبل عامين، حيث تم الاتفاق على الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتطابقت رؤى البلدين إزاء العديد من القضايا الدولية والإقليمية بما يحقق المصالح المشتركة.

وتابع: “إننا إذ نحرص على دعم الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الرخاء للشعوب ومحاربة الإرهاب، نؤكد أهمية استمرار التعاون الثقافي على المستوى الرسمي والشعبي في مجال الثقافة، الذي يسهم في تطوير العلاقات بين الشعبين”.

كما أعرب السيسي عن اعتزاز مصر دوما بالصداقة مع الصين، موضحا: “إننا نتطلع إلى المزيد من التعاون بما يتناسب مع تطلعات وطموحات الشعبين وحضارتيهما العريقتين”.

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