أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

شعبة الأسمنت بالإسكندرية: طرح رخص يخفض الأسعار ويفتح باب التصدير

Google+ Print
شعبة الأسمنت بالإسكندرية: طرح رخص يخفض الأسعار ويفتح باب التصدير شعبة الأسمنت بالإسكندرية: طرح رخص يخفض الأسعار ويفتح باب التصدير

ارشيفية

رحبت شعبة الأسمنت بغرفة الإسكندرية، اليوم الخميس، بقرار هيئة التنمية الصناعية بطرح 11 رخصة للأسمنت الرمادي بطاقة إنتاجية 2 مليون طن جديدة.

وذكر محمود مخيمر، رئيس الشعبة، أن الرخص الجديدة ستعمل على تحقيق توازن فى السوق الحالية وخفض للأسعار وستزيد من المنافسة بين الشركات العاملة بالسوق والبالغ عددها 19 شركة وستعمل على فتح أسواق تصديرية.

وأضاف، أن هناك فرصة كبيرة لتصدير الأسمنت المصري إلى الأسواق الإفريقية وليبيا والسودان ودول المغرب العربي.

وأوضح، أن إنتاج من الأسمنت 65 مليون طن سنويًا فيما لا يتعدى الاستهلاك 50 مليون طن، وذكر أن العديد من الشركات العاملة حاليًا قامت بتخفيض إنتاجها ورفع الأسعار، مطالبًا بضرورة تكثيف الرقابة على شركات الأسمنت من حيث الجودة والأسعار.

وأضاف،  أن الأسمنت تتراوح من 720 إلى 850 جنيهًا للطن بالسوق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة