شعبة الأسمنت بالإسكندرية: طرح رخص يخفض الأسعار ويفتح باب التصدير

رحبت شعبة الأسمنت بغرفة الإسكندرية، اليوم الخميس، بقرار هيئة التنمية الصناعية بطرح 11 رخصة للأسمنت الرمادي بطاقة إنتاجية 2 مليون طن جديدة.

وذكر محمود مخيمر، رئيس الشعبة، أن الرخص الجديدة ستعمل على تحقيق توازن فى السوق الحالية وخفض للأسعار وستزيد من المنافسة بين الشركات العاملة بالسوق والبالغ عددها 19 شركة وستعمل على فتح أسواق تصديرية.

وأضاف، أن هناك فرصة كبيرة لتصدير الأسمنت المصري إلى الأسواق الإفريقية وليبيا والسودان ودول المغرب العربي.

وأوضح، أن إنتاج مصر من الأسمنت 65 مليون طن سنويًا فيما لا يتعدى الاستهلاك 50 مليون طن، وذكر أن العديد من الشركات العاملة حاليًا قامت بتخفيض إنتاجها ورفع الأسعار، مطالبًا بضرورة تكثيف الرقابة على شركات الأسمنت من حيث الجودة والأسعار.

وأضاف، أن أسعار الأسمنت تتراوح من 720 إلى 850 جنيهًا للطن بالسوق.