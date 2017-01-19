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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية تخصيص 500 متر حرم آمن بـ4 محافظات

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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية تخصيص 500 متر حرم آمن بـ4 محافظات الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية تخصيص 500 متر حرم آمن بـ4 محافظات

>كتب محمود عبد الراضى

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية تحديد 500 مترًا حرم آمن من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية، وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة، فى نطاق محافظتى "بورسعيد – الغربية – الشرقية – أسوان".

كما تم تخصيص 300 مترًا حرم آمن من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية و المنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية بنطاق محافظة سوهاج.

وأشار إلى أن الحرم الآمن يشمل مواقع الأجهزة الرقابية و مقار المحاكم و النيابات و المستشفيات و المطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والمناطق الأثرية، طبقًا لقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة والقانون، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.


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