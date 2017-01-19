ملك إسبانيا يعتزم زيارة مصر مع أسرته قريبا

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أبدى ملك إسبانيا فى حديثه مع السيد يحيى راشد وزير السياحة رغبته فى زيارة مصر قريبا مع أسرته، أثناء حفل الاستقبال الذى أقامه الملك على هامش المشاركة فى فعاليات المعرض الدولى للسياحة والسفر (فيتور2017) الذى يُعقد سنويا فى العاصمة الاسبانية مدريد.

وقام ملك إسبانيا بدعوة وزراء السياحة من مختلف دول العالم المشاركين فى المعرض، بالإضافة إلى شخصيات هامة إسبانية ودولية بمناسبة "افتتاح العام الدولى للسياحة المستدامة من أجل التنمية".

> وفى هذا السياق شارك وزير السياحة فى الافتتاح الرسمى لإعلان 2017 "العام الدولى للسياحة المستدامة من أجل التنمية" والتى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى جلستها الـ ٧٠ اعترافا وتأكيدا على أهمية السياحة الدولية ودورها فى تعزيز تفاهم أفضل بين الشعوب فى كل مكان، وفى تقييم أفضل للقيم المتأصلة فى مختلف الثقافات، وبالتالى الاسهام فى تعزيز السلام فى العالم.



> وجدير بالذكر أنه قد تم الافتتاح الرسمى أمس على أرض المعارض"FEMA " فى اليوم الأول لفعاليات معرض السياحة والسفر الدولى (فيتور 2017) فى دورته الـ37 والذى افتتحه الملك الإسبانى.

> وقد افتتح السيد يحيى راشد وزير السياحة الجناح المصرى المشارك فى المعرض، حيث يرأس سيادته وفدا يمثل القطاع الحكومى والخاص، وتشارك مصر هذا العام بجناح مساحته ٢٥٦متر مربع يشارك فيه ٩ شركات سياحة ومصر للطيران والاتحاد المصرى للغرف السياحية وعدد ٤ فنادق.

> وقد أجرى الوزير أمس عددا من اللقاءات المكثفة المهنية والإعلامية حيث التقى مع كل من وسائل الإعلام الإسبانية المختلفة ومنها Colpisa-El" Economista- Antenna 3TV- la Razon-ABC travel"

> وكانت أهم النقاط التى أجاب عنها الوزير ردا على الأسئلة الموجهة من الاعلام هى التأكيد على أن جميع الأسواق السياحية العالمية مهمة وأن مصر تعمل على جذب السياحة من مختلف دول العالم، والعمل على توجيه اهتمام السائح الإسبانى نحو مختلف المنتجات السياحية المصرية بجانب منتج السياحة الثقافية الذى يجذب السائح الاسبانى الى مصر فى المقام الأول.



> كذلك العمل على تشجيع الاستثمارات الاسبانية لمصر وأهميتها فى تعزيز العلاقات بين البلدين وتشجيع الحركة السياحية من إسبانيا الى مصر، إضافة إلى التأكيد على أن هذا هو الوقت الأنسب لزيارة مصر وأن ما يميز المنتج المصرى المقدم للسائح عن باقى المقاصد الأخرى حاليا هو القيمة العالية للمنتج المصرى مقابل السعر وخاصة فى ظل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه المصرى، والتفاؤل بزيادة الحركة السياحية من السوق الإسبانى فى ظل اهتمام وتمسك السائح الإسبانى بزيارة مصر وجهود وزارة السياحة الرامية إلى انتعاش الحركة السياحية من هذا السوق الهام مرة أخرى بالرغم من التحديات الراهنة.



> وقام الوزير بتوجيه الدعوة لمختلف وسائل الإعلام لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها ومنتجاتها المتنوعة والفريدة.

واستعرض الوزير الإجراءات التى تتخذها وزارة السياحة لإنعاش الحركة السياحية من مختلف الاسواق بصفة عامة ومن السوق الإسبانى بصفة خاصة بناء على الدراسات الخاصة لطبيعة كل سوق والخصائص المميزة لسائحيه والتوجه مباشرة إليه.

> وأشار الوزير إلى الجهود الترويجية والدعائية بالإضافة إلى برامج تحفيز الطيران التى تنتهجها وزارة السياحة للوقوف بجانب شركاء المهنة فى السوق الإسبانى من منظمى رحلات وشركات السياحة للنهوض بالحركة السياحية من هذا السوق الهام.