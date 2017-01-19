موجز أخبار مصر للساعة 6.. السيسى يوجه باتخاذ تدابير لتأمين حدود البلاد

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة فى مقدمتها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تأمين حدود البلاد.

وفيما يلى موجز اخبار الساعة السادسة مساء..

السيسى يوجه باتخاذ جميع أجهزة الدولة المعنية التدابير اللازمة لضمان التأمين التام لحدود البلاد البرية والبحرية.. ويطالب الحكومة بخفض عجز الموازنة والاستمرار فى خطوات الإصلاح الاقتصادى

http://www.youm7.com/3063154

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، والعدل، والتموين، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

رئيس الوزراء: انتهاء التعديل الوزاري الأسبوع المقبل.. "ودمج وزارات" وارد

http://www.youm7.com/3063392

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه جاري العمل فى التعديل الوزاري والمشاورات به قائمة، متوقعا أن يتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل، وتقديمه للبرلمان نهاية الشهر الجاري

محافظة الإسكندرية تخصص أرضا فى حديقة النزهة للتظاهر بدون تصريح

http://www.youm7.com/3063289

خصصت محافظة الاسكندرية، قطعة أرض يمكن فيها التعبير عن الرأي دون الحاجة إلى طلب تصريح وذلك بمنطقة حديقة النزهة المنفصلة عن حديقة انطونيادس وحديقة الحيوان، على ما يقرب من 800 متر ، وتم تجهيزها وزرعها بالنجيل، ورصفها حتى تكون مؤهلة لاستقبال المتظاهرين؛ للتعبير عن آرائهم.

تفاصيل ضبط الرقابة الإدارية موظفين بجمرك سفاجا لتلاعبهما فى الإجراءات

http://www.youm7.com/3063045

نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى ضبط رئيس قسم الحاسب الآلى وآخر فى جمرك سفاجا، لاتهامهما بالتلاعب فى إجراءات الإفراج الجمركى عن 84 سيارة، الأمر الذى تسبب فى خسارة الدولة مبلغ يقدر بـ3.5 مليون جنيه.

بالصور.. "اليوم السابع" داخل محطة كهرباء العاصمة الإدارية قبل افتتاح السيسى لها بفبراير.. تقع بمنطقة جبلية لأول مرة بالعالم.. تشغيل وحدتين بأقل من عام.. وإنهاء المشروع فى 3 سنوات بإمكانيات غير مسبوقة

http://www.youm7.com/3062909

على بعد 42 كيلو من القطامية وعلى مساحة 175 فدان بطريق العين السخنة، تجد على شمال الطريق صرحا كبيرا خال من العوادم والأتربة، فبالوهلة الأولى لن تصدق أنها محطة لتوليد الكهرباء المعروف بوجود عوادم كثيفة بها، ولكن عندما تقترب من بوابة المحطة، تجد خطوط نقل الكهرباء ووحدات التوليد ولافتة مكتوب عليها محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة.

الإخوان تستخدم سلاح الخارج بعد فشل قياداتها بالداخل.. التنظيم يصرف الملايين لتجهيز فعاليات تحريضية ضد مصر فى فرنسا وألمانيا.. وائتلافات تابعة للجماعة الإرهابية تحرض على وقفات بشوارع أوروبا

http://www.youm7.com/3062462

صعدت الإخوان من تحريضها ضد مصر، مستعينة بائتلافاتها الدولية بالخارج، فى الوقت الذى فشلت فيه الجماعة فى وقف هجوم الشباب الإخوانى عليها، مما دفعها للاعتماد على الائتلافات الدولية التى تمولها الجماعة.

وزير الدفاع: مصر بلد جميل وعلى الشعب تحمل الصعاب بالعمل الجاد

http://www.youm7.com/3063138

قال الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة ، وزير الدفاع والإنتاج الحربى إن مصر بلد جميل، وعلى الشعب تحمل الصعاب بالعمل الجاد، جاء ذلك على هامش الاحتفال بانتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

http://www.youm7.com/3063369

قال عماد فصيح، المستشار القانونى لبنكى "الأهلى المصرى" و"مصر"، إن الحكم الصادر عن محكمة النقض والخاص برفض الالتماس المقدم من رجل الأعمال أحمد بهجت، والخاص بنزاعه مع البنكين، وفاء مديونياته للبنوك، حيث تتجاوز قيمة الأصول التى بيعت لصالح البنكين، إيرادات الأنشطة الخاصة بالمشروعات أكثر من 4 مليارات جنيه.

"التموين" تعلن ضبط 4 أقلام مقلدة لدمغ المشغولات الذهبية بالجمالية

http://www.youm7.com/3063094

تمكنت مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط صاحب ورشة لتصنيع المشغولات الذهبية والفضية بالجمالية بحوزته 4 أقلام مقلدة لدمغ المشغولات الذهبية "عيار 21".

تحقيقات أمريكية تكشف علاقة المتهم بتهديد ترامب بالقتل بعائلة كلينتون.. "بيولولو" نشر فيديو يعلن فيه اغتيال الرئيس الجديد يوم التنصيب.. وتؤكد: شقيقته وأمه مقربتان من المرشحة الديمقراطية

http://www.youm7.com/3063129

ألقت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية القبض على المتهم بالتهديد بقتل الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" فى حفل تنصيبه غداً، الجمعة 20 يناير، حيث تم ضبط بيوبولو فى مطعم للوجبات السريعة قريب من "ميامى بيتش"، بعدما نشر تغريدة تحوى فيديو قال فيه، "هذا هو 16 يناير 2017، أؤكد أن يوم تنصيب ترامب سأقدم على قتله"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

الصحة: 3 ‪ وفيات و33 إصابة فى 4 حوادث نتيجة سوء الأحوال الجوية

http://www.youm7.com/3062953

مصر للطيران: جاهزون لاستئناف حركة الطيران إلى سوريا وليبيا حال السماح بذلك

http://www.youm7.com/3063068

أعلن صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة مستعدة لاستئناف حركة الطيران إلى ليبيا وسوريا حال السماح بذلك.

التحقيقات بقضية حسم الإرهابية: مسئولو التدريب خططوا لإنشاء جهاز استخباراتى

http://www.youm7.com/3063061

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية التنظيم الإرهابى (حسم) التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى تضم 304 متهمين فى القضية، أن مسئولى التدريب داخل التنظيم، تلقوا تدريبات على "العمل الاستخباراتي" بغرض إنشاء جهاز استخباراتى لتنظيم الإخوان، يضطلع بتنفيذ عدد من الأهداف منها حفظ الأمن الداخلى للتنظيم من الاختراق، ورصد عدد من الأهداف داخل البلاد لاستهدافها بعمليات عدائية وإرهابية، وفى مقدمتها منشآت تابعة للقوات المسلحة والشرطة وسفارات لدول أجنبية.

"معلومات الوزراء": توقعات بتراجع تدريجى للدولار أمام الجنيه العام الحالى

http://www.youm7.com/3062884

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن توقعات بتراجع تدريجى لقيمة الدولار أمام الجنيه، خلال عام 2017 لعدة عوامل من بينها ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمى والذى من شانه يؤثر على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر، وارتفاع معدل نمو التجارة العالمية والذى سيؤثر إيجابيًا على إيرادات قناة السويس، وارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية، وانخفاض الواردات السلعية، وبالتالى انخفاض فجوة الموارد المحلية.

أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 635 جنيها

http://www.youm7.com/3062935

تراجعت أسعار الذهب اليوم، الخميس، بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 "الأكثر تداولا" 635 جنيها.

الأموال العامة تضبط 4 هاربين من قضايا تزوير واستيلاء على المال العام

http://www.youm7.com/3062830

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 4 متهمين محكوم عليهم فى قضايا "استيلاء وتزوير"، فى إطار حملات الأجهزة الأمنية لضبط الخارجين على القانون.

السجن سنة مع الرأفة لمأذون شرعى بتهمة تزويج 44 فتاة قاصر فى ههيا بالشرقية

http://www.youm7.com/3062789

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار زكى العتريس وعضوية المستشارين سامى عبد الحليم ومحمد التونى، وسكرتارية خالد إسماعيل، "السيد ف ع م" 44 سنة مأذون شرعى بمحكمة ههيا ومقيم دائرة مركز ههيا، بالسجن لمدة سنة مع الرأفة، لقيامة باختلاس أوراق حكومية وعددها 44 وثيقة زواج والمسلمة إليه.

الأرصاد: غدا طقس معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى فى القاهرة 19

http://www.youm7.com/3062921

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس يميل للبرودة على السواحل الشمالية يميل للاعتدال على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويكون دافئا على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح اغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة .

بالصور.. مظاهرات عارمة بالضفة احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

http://www.youm7.com/3063228

خرج الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الخميس، فى مظاهرات عارمة فى كل من رام الله ونابلس والخليل بالضفة الغربية احتجاجية على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

الأسوشيتدبرس: القاهرة ترى أوباما "ساذجا" ولا يعرف نوايا الإسلاميين

http://www.youm7.com/3062976

قالت وكالة الأسوشيتدبرس الأمريكية، إن الدوائر الحكومية فى القاهرة ترى على نحو واسع، أن الرئيس الأمريكى المنتهية، ولايته باراك أوباما، ساذج ولا يعرف النوايا الحقيقة لاتباع الإسلام السياسى.

الفائز مولود والخاسر مطرود.. العرب يترقبون كلاسيكو الجزائر وتونس بأمم أفريقيا.. معلول يقود نسور قرطاج وأمل الجزائريين يتعلق بـ"محرز".. حارس الخضر يثير أزمة..وليكنز يرفع شعار "أصدقاء الأمس أعداء اليوم"

http://www.youm7.com/3063231

تترقب جماهير الكرة العربية فى السادسة مساء اليوم، الخميس، مباراة الكلاسيكو التى تجمع بين منتخبى الجزائر وتونس، بملعب "فرانسفيل"، ضمن منافسات المجموعة الثانية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى الجابون.

بالفيديو.. المنتخب العسكرى يدك حصون كندا برباعية دون رد

http://www.youm7.com/3063324

حقق المنتخب العسكرى المصرى فوزاً كبيرا على نظيره الكندى بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب الشرطة، فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس العالم العسكرية بسلطنة عمان فى الفترة من 15 يناير وحتى 29 من الشهر ذاته.

الفراعنة فى "معسكر" الاستعداد لمواجهة أوغندا بأمم الجابون.. ناجى يرفض استعجال عودة إكرامى.. كوبر يرفض التدريب نهارا ويشاور معاونيه حول خطة اللقاء.. ويحذر اللاعبين: "الفوز أو الخروج من البطولة"

http://www.youm7.com/3063179

يواصل المنتخب الوطنى استعداداته لمواجهة أوغندا بعد غد السبت، فى ثانى جولات بطولة الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، والتى يتطلع خلالها لتحقيق الفوز والخروج بالثلاث نقاط بعد التعادل أمام مالى فى الجولة الأولى، حيث إنها فرصة الفراعنة للصعود إلى دور الثمانية بكان 2017.