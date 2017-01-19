موجز أخبار مصر للساعة 6.. السيسى يوجه باتخاذ تدابير لتأمين حدود البلاد

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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة فى مقدمتها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تأمين حدود البلاد.
وفيما يلى موجز اخبار الساعة السادسة مساء..
السيسى يوجه باتخاذ جميع أجهزة الدولة المعنية التدابير اللازمة لضمان التأمين التام لحدود البلاد البرية والبحرية.. ويطالب الحكومة بخفض عجز الموازنة والاستمرار فى خطوات الإصلاح الاقتصادى
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، والعدل، والتموين، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
رئيس الوزراء: انتهاء التعديل الوزاري الأسبوع المقبل.. "ودمج وزارات" وارد
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه جاري العمل فى التعديل الوزاري والمشاورات به قائمة، متوقعا أن يتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل، وتقديمه للبرلمان نهاية الشهر الجاري
محافظة الإسكندرية تخصص أرضا فى حديقة النزهة للتظاهر بدون تصريح
خصصت محافظة الاسكندرية، قطعة أرض يمكن فيها التعبير عن الرأي دون الحاجة إلى طلب تصريح وذلك بمنطقة حديقة النزهة المنفصلة عن حديقة انطونيادس وحديقة الحيوان، على ما يقرب من 800 متر ، وتم تجهيزها وزرعها بالنجيل، ورصفها حتى تكون مؤهلة لاستقبال المتظاهرين؛ للتعبير عن آرائهم.
تفاصيل ضبط الرقابة الإدارية موظفين بجمرك سفاجا لتلاعبهما فى الإجراءات
نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى ضبط رئيس قسم الحاسب الآلى وآخر فى جمرك سفاجا، لاتهامهما بالتلاعب فى إجراءات الإفراج الجمركى عن 84 سيارة، الأمر الذى تسبب فى خسارة الدولة مبلغ يقدر بـ3.5 مليون جنيه.
بالصور.. "اليوم السابع" داخل محطة كهرباء العاصمة الإدارية قبل افتتاح السيسى لها بفبراير.. تقع بمنطقة جبلية لأول مرة بالعالم.. تشغيل وحدتين بأقل من عام.. وإنهاء المشروع فى 3 سنوات بإمكانيات غير مسبوقة
على بعد 42 كيلو من القطامية وعلى مساحة 175 فدان بطريق العين السخنة، تجد على شمال الطريق صرحا كبيرا خال من العوادم والأتربة، فبالوهلة الأولى لن تصدق أنها محطة لتوليد الكهرباء المعروف بوجود عوادم كثيفة بها، ولكن عندما تقترب من بوابة المحطة، تجد خطوط نقل الكهرباء ووحدات التوليد ولافتة مكتوب عليها محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة.
الإخوان تستخدم سلاح الخارج بعد فشل قياداتها بالداخل.. التنظيم يصرف الملايين لتجهيز فعاليات تحريضية ضد مصر فى فرنسا وألمانيا.. وائتلافات تابعة للجماعة الإرهابية تحرض على وقفات بشوارع أوروبا
صعدت الإخوان من تحريضها ضد مصر، مستعينة بائتلافاتها الدولية بالخارج، فى الوقت الذى فشلت فيه الجماعة فى وقف هجوم الشباب الإخوانى عليها، مما دفعها للاعتماد على الائتلافات الدولية التى تمولها الجماعة.
وزير الدفاع: مصر بلد جميل وعلى الشعب تحمل الصعاب بالعمل الجاد
قال الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة ، وزير الدفاع والإنتاج الحربى إن مصر بلد جميل، وعلى الشعب تحمل الصعاب بالعمل الجاد، جاء ذلك على هامش الاحتفال بانتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.
قال عماد فصيح، المستشار القانونى لبنكى "الأهلى المصرى" و"مصر"، إن الحكم الصادر عن محكمة النقض والخاص برفض الالتماس المقدم من رجل الأعمال أحمد بهجت، والخاص بنزاعه مع البنكين، وفاء مديونياته للبنوك، حيث تتجاوز قيمة الأصول التى بيعت لصالح البنكين، إيرادات الأنشطة الخاصة بالمشروعات أكثر من 4 مليارات جنيه.
"التموين" تعلن ضبط 4 أقلام مقلدة لدمغ المشغولات الذهبية بالجمالية
تمكنت مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط صاحب ورشة لتصنيع المشغولات الذهبية والفضية بالجمالية بحوزته 4 أقلام مقلدة لدمغ المشغولات الذهبية "عيار 21".
تحقيقات أمريكية تكشف علاقة المتهم بتهديد ترامب بالقتل بعائلة كلينتون.. "بيولولو" نشر فيديو يعلن فيه اغتيال الرئيس الجديد يوم التنصيب.. وتؤكد: شقيقته وأمه مقربتان من المرشحة الديمقراطية
ألقت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية القبض على المتهم بالتهديد بقتل الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" فى حفل تنصيبه غداً، الجمعة 20 يناير، حيث تم ضبط بيوبولو فى مطعم للوجبات السريعة قريب من "ميامى بيتش"، بعدما نشر تغريدة تحوى فيديو قال فيه، "هذا هو 16 يناير 2017، أؤكد أن يوم تنصيب ترامب سأقدم على قتله"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.
الصحة: 3 وفيات و33 إصابة فى 4 حوادث نتيجة سوء الأحوال الجوية
مصر للطيران: جاهزون لاستئناف حركة الطيران إلى سوريا وليبيا حال السماح بذلك
أعلن صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة مستعدة لاستئناف حركة الطيران إلى ليبيا وسوريا حال السماح بذلك.
التحقيقات بقضية حسم الإرهابية: مسئولو التدريب خططوا لإنشاء جهاز استخباراتى
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية التنظيم الإرهابى (حسم) التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى تضم 304 متهمين فى القضية، أن مسئولى التدريب داخل التنظيم، تلقوا تدريبات على "العمل الاستخباراتي" بغرض إنشاء جهاز استخباراتى لتنظيم الإخوان، يضطلع بتنفيذ عدد من الأهداف منها حفظ الأمن الداخلى للتنظيم من الاختراق، ورصد عدد من الأهداف داخل البلاد لاستهدافها بعمليات عدائية وإرهابية، وفى مقدمتها منشآت تابعة للقوات المسلحة والشرطة وسفارات لدول أجنبية.
"معلومات الوزراء": توقعات بتراجع تدريجى للدولار أمام الجنيه العام الحالى
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن توقعات بتراجع تدريجى لقيمة الدولار أمام الجنيه، خلال عام 2017 لعدة عوامل من بينها ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمى والذى من شانه يؤثر على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر، وارتفاع معدل نمو التجارة العالمية والذى سيؤثر إيجابيًا على إيرادات قناة السويس، وارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية، وانخفاض الواردات السلعية، وبالتالى انخفاض فجوة الموارد المحلية.
أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 635 جنيها
تراجعت أسعار الذهب اليوم، الخميس، بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 "الأكثر تداولا" 635 جنيها.
الأموال العامة تضبط 4 هاربين من قضايا تزوير واستيلاء على المال العام
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 4 متهمين محكوم عليهم فى قضايا "استيلاء وتزوير"، فى إطار حملات الأجهزة الأمنية لضبط الخارجين على القانون.
السجن سنة مع الرأفة لمأذون شرعى بتهمة تزويج 44 فتاة قاصر فى ههيا بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار زكى العتريس وعضوية المستشارين سامى عبد الحليم ومحمد التونى، وسكرتارية خالد إسماعيل، "السيد ف ع م" 44 سنة مأذون شرعى بمحكمة ههيا ومقيم دائرة مركز ههيا، بالسجن لمدة سنة مع الرأفة، لقيامة باختلاس أوراق حكومية وعددها 44 وثيقة زواج والمسلمة إليه.
الأرصاد: غدا طقس معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى فى القاهرة 19
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس يميل للبرودة على السواحل الشمالية يميل للاعتدال على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويكون دافئا على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح اغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة .
بالصور.. مظاهرات عارمة بالضفة احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
خرج الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الخميس، فى مظاهرات عارمة فى كل من رام الله ونابلس والخليل بالضفة الغربية احتجاجية على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
الأسوشيتدبرس: القاهرة ترى أوباما "ساذجا" ولا يعرف نوايا الإسلاميين
قالت وكالة الأسوشيتدبرس الأمريكية، إن الدوائر الحكومية فى القاهرة ترى على نحو واسع، أن الرئيس الأمريكى المنتهية، ولايته باراك أوباما، ساذج ولا يعرف النوايا الحقيقة لاتباع الإسلام السياسى.
الفائز مولود والخاسر مطرود.. العرب يترقبون كلاسيكو الجزائر وتونس بأمم أفريقيا.. معلول يقود نسور قرطاج وأمل الجزائريين يتعلق بـ"محرز".. حارس الخضر يثير أزمة..وليكنز يرفع شعار "أصدقاء الأمس أعداء اليوم"
تترقب جماهير الكرة العربية فى السادسة مساء اليوم، الخميس، مباراة الكلاسيكو التى تجمع بين منتخبى الجزائر وتونس، بملعب "فرانسفيل"، ضمن منافسات المجموعة الثانية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى الجابون.
بالفيديو.. المنتخب العسكرى يدك حصون كندا برباعية دون رد
حقق المنتخب العسكرى المصرى فوزاً كبيرا على نظيره الكندى بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب الشرطة، فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس العالم العسكرية بسلطنة عمان فى الفترة من 15 يناير وحتى 29 من الشهر ذاته.
الفراعنة فى "معسكر" الاستعداد لمواجهة أوغندا بأمم الجابون.. ناجى يرفض استعجال عودة إكرامى.. كوبر يرفض التدريب نهارا ويشاور معاونيه حول خطة اللقاء.. ويحذر اللاعبين: "الفوز أو الخروج من البطولة"
يواصل المنتخب الوطنى استعداداته لمواجهة أوغندا بعد غد السبت، فى ثانى جولات بطولة الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، والتى يتطلع خلالها لتحقيق الفوز والخروج بالثلاث نقاط بعد التعادل أمام مالى فى الجولة الأولى، حيث إنها فرصة الفراعنة للصعود إلى دور الثمانية بكان 2017.
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