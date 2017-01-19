شبين يهزم القناة 1/2.. والرجاء يعود للانتصارات على حساب دكرنس

كتب هيثم عويس

نجح المريخ البورسعيدى فى خطف نقطة التعادل من الزرقا بملعب الأخير بعدما حول تأخره بهدف فى الشوط الأول إلى تعادل إيجابى فى الشوط الثانى ليرتفع رصيده إلى 24 نقطة فى المركز الرابع بينما ارتفع رصيد الزرقا إلى 16 نقطة فى المركز الرابع عشر.

كما حقق كهرباء الإسماعيلية فوزا غاليا على المصرية للإتصالات بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة فى المركز الثانى عشر، بينما تجمد رصيد الاتصالات عند نفس الرصيد من النقاط فى المركز التاسع، فى الوقت الذى تعادل فيه الشرقية للدخان وسيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، وعلى استاد شبين نجح جمهورية شبين فى مواصلة عروضه القوية وفاز على القناة بصعوبة بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة فى المركز السابع بينما تجمد رصيد القناة عند 14 نقطة فى المركز الثامن عشر.

وفى المجموعة الأولى نجح فريق المنيا فى مواصلة عروضه الجيدة وفاز على بنى سويف 0/2 فى المباراة التى جرت بينهما بالمنيا ليرتفع رصيدهم إلى 22 نقطة فى المركز السابع بينما تجمد رصيد بنى سويف عند 23 نقطة فى المركز الخامس.

وفى المجموعة الثالثة استطاع الرجاء المطروحى الفوز على دكرنس بهدفين مقابل هدف ليواصل مزاحمته على قمة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة فى المركز الثانى وبفارق الأهداف عن البلدية المتصدر، بينما تجمد رصيد دكرنس عند 10 فى المركز قبل الأخير.