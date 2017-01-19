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منتخب الشباب يواجه الكاميرون ودياً نهاية يناير مرتين بالقاهرة

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منتخب الشباب يواجه الكاميرون ودياً نهاية يناير مرتين بالقاهرة منتخب الشباب يواجه الكاميرون ودياً نهاية يناير مرتين بالقاهرة

>كتب محمد مراد

استقر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 97 بقيادة معتمد جمال على مواجهة الكاميرون وديا مرتين يومى 28 و31 يناير من الشهر الجارى بالقاهرة، فى إطار استعداد الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2017 بزامبيا فى فبراير المقبل.

 

يخوض منتخب الشباب مباراة ودية غداً أمام المغرب فى الثالثة عصراً باستاد القاهرة، بعد خوض ودية يوم الثلاثاء الماضى أمام نفس انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

 

وأكد عادل محفوظ مدير المنتخب أنه يتم البحث عن ودية أو اثنين فى شهر فبراير لتكون البروفة الأخيرة قبل أمم زامبيا.


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