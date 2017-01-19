أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

المرصد السوري: «داعش» أعدمت 12 شخصًا في «تدمر»

Google+ Print
المرصد السوري: «داعش» أعدمت 12 شخصًا في «تدمر» المرصد السوري: «داعش» أعدمت 12 شخصًا في «تدمر»

ارشيفية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مقاتلي تنظيم داعش أعدموا 12 شخصًا على الأقل في مدينة تدمر الأثرية التي استعادوا السيطرة عليها من النظام في ديسمبر الماضي.

وأضاف المرصد، في بيان أوردته  قناة (العربية) ، أن التنظيم المتطرف قطع رؤوس 4 أشخاص ، وهم من موظفي الدولة والمدرسين خارج أحد المتاحف، وأطلق النار على 8 آخرين، منهم 4 من جنود النظام، و4 من مقاتلي المعارضة.

وأوضح المرصد، أن بعض عمليات القتل نفذت في مسرح روماني قديم في تدمر.

يذكر أن، التنظيم إنتزع السيطرة على مدينة تدمر من النظام للمرة الثانية في ديسمبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017