المرصد السوري: «داعش» أعدمت 12 شخصًا في «تدمر»

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مقاتلي تنظيم داعش أعدموا 12 شخصًا على الأقل في مدينة تدمر الأثرية التي استعادوا السيطرة عليها من النظام في ديسمبر الماضي.

وأضاف المرصد، في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية، أن التنظيم المتطرف قطع رؤوس 4 أشخاص ، وهم من موظفي الدولة والمدرسين خارج أحد المتاحف، وأطلق النار على 8 آخرين، منهم 4 من جنود النظام، و4 من مقاتلي المعارضة.

وأوضح المرصد، أن بعض عمليات القتل نفذت في مسرح روماني قديم في تدمر.

يذكر أن، التنظيم إنتزع السيطرة على مدينة تدمر من النظام للمرة الثانية في ديسمبر.